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Путин поручил закрепить в законе понятие «креативная экономика»

Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить на уровне закона понятие «креативная экономика». Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поручил закрепить в законе понятие «креативная экономика»
© РИА Новости

«...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение понятий «креативная экономика» и «творческие (креативные) индустрии», определение перечня творческих (креативных) индустрий...» — следует из документа.

Кроме того, необходимо утвердить методологию оценки вклада креативной экономики в российскую экономику. Такая оценка должна проводиться на ежегодной основе, говорится в поручении.

Путин дал его по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России». Срок исполнения поручения — 15 декабря этого года. Соисполнителем по нему выступает Агентство стратегических инициатив.

«До 2022 года 80% продуктов и сервисов креативной экономики, которыми ежедневно пользуется человек, – одежда, фильмы, музыка, компьютерные игры – были иностранного производства. Уход с рынка крупных зарубежных игроков открыл для российских производителей новые возможности», — говорится на сайте Агентства стратегических инициатив.

Доля креативной экономики в ВВП страны сейчас составляет около 5%, стоит задача поднять ее до 6% к 2030 году, сообщала «Российская газета». Что такое креативная экономика, пока плохо понимают даже те, кто в ней работает, уточнялось в публикации. В статье приводилось мнение, что это все, что касается кино, музеев, гастрономии, сувенирной продукции, моды, благоустройства общественных пространств, дизайна, архитектуры, изобразительного искусства, IT-сферы, рекламы.

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