Дефолт 1998 года в России: причины и краткая история кризиса

Экономический кризис 1998 года – один из самых сложных в истории современной России. 17 августа объявили технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. О том, что стало драйвером экономического упадка, — в материале «Рамблера».

Возле обменного пункта, 8 августа 1999 год © ТАСС

Что такое дефолт

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Дефолт представляет собой невыполнение договора займа, то есть неоплату своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт могут объявлять как компании и частные лица, так и государства (суверенный дефолт), которые не могут обслуживать все или часть своих обязательств.

В каких странах объявляли дефолты по обязательствам перед иностранными кредиторами

За последние годы в мире было зафиксировано несколько десятков суверенных дефолтов по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Самые крупные (более $1 млрд) наблюдались в Мексике (в 1982 году), Бразилии (в 1987 году), России (в 1998 году), в Эквадоре (в 1999 году), Аргентине (в 2001 году), Греции (в 2012 и 2015 годах), на Украине (в 2016 году), в Венесуэле (в 2017 году) и в Ливане (в 2020 году).

Предпосылки дефолта 1998 года в России

За распадом СССР последовали экономические проблемы. Власти пытались бороться с инфляцией, в частности, путем отказа от эмиссионного финансирования госбюджета и завышенного курса национальной валюты. На рынок были введены государственные краткосрочные облигации (ГКО) для того, чтобы пополнить бюджет. Их продавали ниже стоимости. Так, государство не могло выполнить обязательства перед заемщиками.

Также ситуация усугублялась оттоком иностранного капитала, низкой стоимостью нефти в мире и высокой конкуренцией на внешних рынках.

Что произошло 17 августа 1998 года

17 августа 1998 года называют «черным понедельником». Именно тогда властями был объявлен технический дефолт — госдолг достиг $200 млрд, 44% от внутреннего валового продукта (ВВП).

В этот день ликвидировались несколько крупных банков и вместе с ними личные средства граждан. Многие компании посчитали, что банкротство – единственный выход в такой ситуации.

Последствия дефолта 17 августа 1998 года

После того, как в стране был объявлен дефолт, президент России Борис Ельцин распустил правительство. Тогда главой нового кабмина назначили Евгения Примакова.