Названы причины сокращения Китаем вложений в госдолг США

Китай несколько снизил вложения в госдолг США в связи с тем, что ему требуются деньги для стимулирования собственной экономики, рассказал заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей Луконин. Об этом пишут «Известия».

15 марта 2023 года американский Минфин опубликовал данные, которые показывают, что вклады Китая в казначейских бумагах США упали до $859,4 млрд c $867,1 млрд в декабре 2022 года. В последующие месяцы власти КНР продолжили постепенно распродавать облигации.

Ученый отметил, что Китай в 2023 году продал сравнительно небольшое количество ценных бумаг.

«Если сравнивать две суммы - то, что у него осталось, и то, что он продал, - продал он мало», - уточнил Луконин.

По его мнению, вывод бумаг на рынок обусловлен двумя причинами. Во-первых, тем, что Пекину требуются деньги для госпрограмм поддержки экономического роста.

Во-вторых, тем, что Китай полагает необходимым диверсифицировать риски на фоне стратегического соперничества с США.