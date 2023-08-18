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Экономическая стратегия России позволила ей преодолеть санкции – СМИ

Экономическая стратегия России позволила ей преодолеть санкции, сообщает французская газета La Nouvelle Tribune.

СМИ: экономическая стратегия России позволила ей преодолеть санкции
© РИА Новости

Как уточняет издание, сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Автор материала приводит ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, согласно которому в июле российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в прошлом году.

Отмечается, что до того, как в силу вступил лимит цен, Россия смогла получить рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Только в прошлом месяце она заработала 15,3 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем в июне.

Кроме того, в то время как многие западные страны ужесточили антироссийские санкции, Китай продолжает поддерживать крепкие торговые отношения с Россией. Издание отмечает, что таможня КНР сообщила о значительном увеличении импорта российской нефти, что говорит о растущем доверии между Москвой и Пекином, несмотря на международную напряженность.

Ранее в Германии сообщили, что российская экономика успешно справилась с санкционным давлением западных стран. Введенные ограничения не смогли обрушить ее.

По мнению немецкого обозревателя Альбрехта Мейера, санкции Запада "ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США". Внутренний валовой продукт РФ, считает эксперт, сможет вернуться на уровень, который был до спецоперации на Украине, в 2024 году.