Экономическая стратегия России позволила ей преодолеть санкции, сообщает французская газета La Nouvelle Tribune.

Как уточняет издание, сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Автор материала приводит ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, согласно которому в июле российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в прошлом году.

Отмечается, что до того, как в силу вступил лимит цен, Россия смогла получить рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Только в прошлом месяце она заработала 15,3 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем в июне.

Кроме того, в то время как многие западные страны ужесточили антироссийские санкции, Китай продолжает поддерживать крепкие торговые отношения с Россией. Издание отмечает, что таможня КНР сообщила о значительном увеличении импорта российской нефти, что говорит о растущем доверии между Москвой и Пекином, несмотря на международную напряженность.

Ранее в Германии сообщили, что российская экономика успешно справилась с санкционным давлением западных стран. Введенные ограничения не смогли обрушить ее.