Цены на туристические услуги в еврозоне растут быстрее инфляции

Цены на туристические услуги стран - членов еврозоны в нынешнем сезоне растут быстрее, чем общая инфляция. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как она отмечает, оживление активности в сфере туризма после пандемии коронавируса способствовало росту цен на услуги: в июле инфляция в этом секторе составила 5,6% в годичном измерении, в то время как целевой показатель был зафиксирован на уровне 2%. По данным представителей международной гостиничной сети Accor, за первые шесть месяцев 2023 года стоимость номеров в отелях поднялась в среднем на 18% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом средняя цена авиаперелетов в Европе за год выросла на 31,6%, передает компания по работе с данными RDC.

Причиной роста цен в сфере туризма эксперты называют восстановление активности путешествий после пандемии. Так, в январе - мае Греция приняла около 5,76 млн иностранных туристов - на треть больше, чем за тот же период годом ранее. Аналогичная ситуация наблюдается в Испании. Министр промышленности, торговли и туризма Эктор Гомес проинформировал, что в июне страну посетили 9,1 млн туристов (на 10% больше, чем в прошлом году), и назвал "это исключительным" восстановлением экономики.

Однако подобный рост может в дальнейшем негативно сказаться на общем уровне цен, отмечают в Европейском центральном банке.