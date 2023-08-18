Объем глобального благосостояния сократился впервые с 2008 года

«Результаты 2022 года во многом связаны с тем, что укрепился доллар США, соответственно, в тех регионах, где валюты ослабли по отношению к доллару США, было зарегистрировано снижение благосостояния в долларах. В России как раз то, что мы видели в 2022 году, было укрепление рубля относительно доллара, достаточно искусственное, но тем не менее укрепление. Поэтому мы увидели, что в 2022 году российское благосостояние парадоксальным образом выросло, что мало где в прошлом году наблюдалось. И это снижение было вызвано в глобальном масштабе не только укреплением доллара, но и высокой инфляцией, повышением процентных ставок, поэтому это закономерный факт после того, как долгие годы подряд рынки набирали обороты и благосостояние совокупное человечества увеличивалось. Совершенно очевидно, что строить какие-то прогнозы в условиях, когда мировая экономика подвергается серьезным шокам, это касается и замедления Китая, и тех высоких процентных ставок, которых уже не одно десятилетие не было в развитых странах, не очень реалистично. А в России не очень понятно, с чего благосостояние будет прирастать, поскольку мы видим не укрепление рубля относительно доллара, а его снижение. У меня нет оснований ждать, что рубль будет как-то серьезно укрепляться по отношению к доллару и другим мировым валютам, а это означает, что, по всей видимости, мы будем проигрывать с точки зрения гонки благосостояния, и 2022 год был исключением, нежели трендом, на который можно рассчитывать».