Объем глобального благосостояния сократился впервые с 2008 года
Объем глобального благосостояния в прошлом году сократился впервые с кризиса 2008 года. Данные приводит швейцарский финансовый конгломерат UBS, исследование проведено UBS и Credit Suisse.
Так, суммарные личные активы к концу 2022 года упали на 11 трлн долларов, до 454 трлн долларов. Главная причина такого снижения — рост доллара относительно других валют.
При этом руководство Credit Suisse отмечает, что даже во время пандемии рост благосостояния продолжался, но сейчас из-за инфляции и обесценивания валюты произошел откат. Благосостояние в большинстве случаев снижали финансовые активы, в то время как нефинансовые, такие как недвижимость, оставались стабильными, несмотря на резкий рост процентных ставок.
Однако уже в течение следующих пяти лет исследование прогнозирует рост глобального благосостояния на 38%, до 630 трлн долларов.
Насколько реалистичны такие прогнозы, комментирует главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков.
— В таких исследованиях благосостояние обычно делят на несколько разных компонентов, главные из них — это финансовые активы и жилье. В прошлом году многие финансовые активы были под давлением с двух сторон. Во-первых, все недолларовые активы пострадали от укрепления доллара против других основных валют — в иенах, фунтах, евро — и потеряли в долларовой стоимости из-за переоценки, а вторая причина — рост ставок, который снизил стоимость долговых активов, облигаций и так далее. Это произошло в том числе в богатых странах. Если вы были крупным европейским сберегателем, то падение евро против доллара в прошлом году снизило долларовую стоимость вашего благосостояния. В Китае, Индии и так далее валюты также ослаблялись против доллара, и это снизило стоимость накоплений в этих странах.
— Согласны вы с прогнозом, что в ближайшие пять лет показатель вырастет на 38%?
— Это правдоподобная оценка. Банк в первую очередь полагается в этом росте на нормализацию курса, рост благосостояния в основном за счет стран среднего уровня благосостояния вроде Китая и Индии и на то, что пул миллиардеров и миллионеров в развивающихся странах будет расти.
Если смотреть на показатель глобального благосостояния по регионам, больше всего он упал в наиболее богатых Северной Америке и Европе. В совокупности они потеряли почти 11 трлн долларов. Возглавили список потерь США.
В странах с развивающейся экономикой ситуация противоположная: там благосостояние росло. Больше всего показатель увеличился в России, Мексике, Индии и Бразилии. При этом в России к концу года число долларовых миллионеров выросло с 351 тысячи до 408 тысяч человек.
Подробнее о том, почему так произошло, рассказывает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ
«Результаты 2022 года во многом связаны с тем, что укрепился доллар США, соответственно, в тех регионах, где валюты ослабли по отношению к доллару США, было зарегистрировано снижение благосостояния в долларах. В России как раз то, что мы видели в 2022 году, было укрепление рубля относительно доллара, достаточно искусственное, но тем не менее укрепление. Поэтому мы увидели, что в 2022 году российское благосостояние парадоксальным образом выросло, что мало где в прошлом году наблюдалось. И это снижение было вызвано в глобальном масштабе не только укреплением доллара, но и высокой инфляцией, повышением процентных ставок, поэтому это закономерный факт после того, как долгие годы подряд рынки набирали обороты и благосостояние совокупное человечества увеличивалось. Совершенно очевидно, что строить какие-то прогнозы в условиях, когда мировая экономика подвергается серьезным шокам, это касается и замедления Китая, и тех высоких процентных ставок, которых уже не одно десятилетие не было в развитых странах, не очень реалистично. А в России не очень понятно, с чего благосостояние будет прирастать, поскольку мы видим не укрепление рубля относительно доллара, а его снижение. У меня нет оснований ждать, что рубль будет как-то серьезно укрепляться по отношению к доллару и другим мировым валютам, а это означает, что, по всей видимости, мы будем проигрывать с точки зрения гонки благосостояния, и 2022 год был исключением, нежели трендом, на который можно рассчитывать».
Страной с самым высоким уровнем благосостояния по-прежнему остается Швейцария. В одной только Женеве проживают 90 тысяч долларовых миллионеров. Это примерно 45% от всего населения города. Для сравнения, число долларовых миллионеров в Москве — около 35 тысяч. Это меньше 0,3% всех жителей мегаполиса.