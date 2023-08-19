Bloomberg: против введения жесткого валютного контроля был ЦБ

Обновлено в 17:40

Российские власти отказались от ужесточения валютного контроля, писала газета «Ведомости». Bloomberg со ссылкой на источники уточняет, что идея обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки принадлежала министру финансов Антону Силуанову. Источники Reuters и Financial Times говорили, что речь может идти о требовании продавать 80-90% валюты в течение 70-90 дней после ее получения. Ужесточить контроль предлагалось в связи с ослаблением курса рубля.

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Однако против такой меры высказались в Центробанке. Кроме того, позицию регулятора поддержал помощник президента Максим Орешкин. По мнению ЦБ, обменный курс валют «определяется балансом рисков и разницей между курсами за границей и внутри России», к тому же компании все равно найдут, как обойти ограничения.

По информации Bloomberg, вместо принуждения власти решили разработать рекомендации для экспортеров.

Комментирует экономист Сергей Хестанов:

Сергей Хестанов экономист«Любые жесткие ограничения, связанные с валютным контролем, к сожалению, аукнутся накоплением дисбаланса. Последние десятилетия именно валютный курс играет роль того макроэкономического параметра, который позволял достаточно эффективно балансировать российскую экономику. Валютный курс и сама возможность движения товаров и капиталов через границу приводили к тому, что с учетом таможенных пошлин российский рынок был сбалансирован с мировым рынком. Естественно, если будут введены хоть сколько-нибудь жесткие ограничения, тут же начнется накопление дисбалансов, причем довольно быстро, обычно на это требуется около года. Эти дисбалансы приведут к сильным негативным последствиям. Единственное позитивное следствие введения валютного контроля — это краткосрочная стабилизация валютного курса. Версия ЦБ о том, что компании так или иначе найдут способы обходить ограничения, очень близка к истине, но, наверное, стоит добавить еще один тезис. Те компании, которые не смогут найти способы обходить ограничения, скорее всего, просто резко сократят свою бизнес-активность, вплоть до полного ее прекращения. Мне кажется, что впереди поиск некоего компромисса. С одной стороны, скорее всего, будут введены какие-то ограничения, может быть, даже неформальные. С другой стороны, если ситуация будет позволять, те, кто принимают решения, постараются избежать полных или очень жестких ограничений».

Ужесточение валютного контроля в данной ситуации будет совершенно неэффективно, считает финансовый аналитик Александр Головцов:

Александр Головцов финансовый аналитик«Судя по статистике за последние несколько месяцев, пользы от таких мер будет мало, поскольку наш экспорт, оплачиваемый юанями, долларами и евро, уже не превышает сумму импорта в тех же валютах. То есть торговый баланс, по сути, выражен в рублях, что курсу рубля никак не поможет. Даже если заставить экспортеров продавать всю валюту, скорее всего, ее хватит только на оплату импорта. На какие-то другие платежи — выплаты доходов или переводы за рубеж — уже все равно не будет хватать. Поэтому экспортеры, насколько можно судить из статистики, уже и так продавали почти всю валюту, если говорить о долларах, евро и юанях, которые получали в июне и июле. Такие меры только внесут нервозность на финансовый рынок и в экономику. Единственный позитивный фактор — краткосрочный отскок курса рубля, чисто на эмоциональной реакции. Отчасти мы это, может быть, видели как раз на прошлой неделе, когда слухи о таких мерах проходили, но в целом от этого очень мимолетный эффект может быть. Мне кажется, более эффективно было бы ввести какие-то меры по сдерживанию импорта, в том числе даже через пошлины, через ужесточение контроля за импортом, который в каких-то случаях может быть не совсем легальным».