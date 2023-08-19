ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы в России

ФАС направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы в России для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен.

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Также ведомство выдало двум производителям мяса птицы предписания по результатам сделок на рынке.

После анализа информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведут проверки цен на корма для домашних животных.

Перед этим поступили массовые жалобы россиян на подорожание таких кормов на фоне ухода ряда иностранных поставщиков.

Отмечается, что фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% по сравнению с 2021 годом, что делает рост цен необоснованным.

До этого ФАС отштрафовала две организации за рекламу вейпов в магазине «Мираторг».