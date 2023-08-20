В Британии заявили о рецессии в экономике Германии

«Сегодня она (экономика Германии. — «Газета.Ru») только что пережила третий квартал спада или стагнации и может оказаться единственной крупной экономикой, которая сократится в 2023 году. Проблемы кроются не только здесь и сейчас. По данным МВФ, в ближайшие пять лет Германия будет расти медленнее, чем Америка, Великобритания, Франция и Испания», — говорится в публикации.