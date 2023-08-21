В Грузии заявили об увеличении импорта сжиженного газа из России

Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа с января по июль текущего года вырос на 44,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

"В период с января по июль 2023 года импорт сжиженного газа составил 31,5 тыс. тонн, что на 9,66 тыс. тонн, то есть на 44,2%, больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Также, по данным организации, импорт нефтяного битума за семь месяцев года вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 61,1 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России - 44,4%. На втором месте - Ирак (31,7%), на третьем - Турция (21,4%), далее следуют Азербайджан (2,3%) и Туркмения (0,2%).