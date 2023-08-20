Прошло семь месяцев данного года. И, как выяснилось, доход Грузии от грузового автомобильного транзита значительно возрос. Сумма составила 102 миллиона лари (39 230 миллионов долларов). Об этом сделало заявление грузинское издание BM.GE. Оно ссылалось на департамент автомобильного транспорта ведомства экономики и устойчивого развития, а также госказначейство. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “Коммерсантъ“.

Всего с января по июль транзитом через Грузию проехали 291 189 фур. Если в июле прошлого года дорогами этой страны воспользовались 39 177 трейлеров, то в июле текущего их стало уже 43 436.

В июне прошлого года, когда интерес к грузинским магистралям вырос, правительство Ираклия Гарибашвили нарастило плату за транзит каждого трейлера с 200 лари (62 доллара по курсу июня 2022 года) до 350 лари (109 денежных единиц США). В результате за весь 2022 год местный бюджет получил доход 128 миллионов лари, тогда как в 2021 году этот показатель составлял только 66 миллионов грузинских денег.

Эксперты сайта BM.GE спрогнозировали, что доход к концу этого года может в первый раз превысить 200 миллионов лари. Тем более, что число фур, пересекающих границу Грузии, в текущем году постоянно возрастает от месяца к месяцу: 34 404 в январе и 47 017 в июне.

Во время недавнего визита в Поднебесную Ираклий Гарибашвили объявил массовой аудитории, комментируя встречу с Си Цзиньпином (Председателем Китайской Народной Республики), что Пекин заинтересован в развитии “срединного коридора” через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.