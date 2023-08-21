Лавров: Россия и многие другие страны снижают зависимость от доллара

"Не только Россия, но и целый ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходят на использование альтернативных платежных систем и расчеты в национальных валютах. Здесь вспоминаются мудрые слова Нельсона Манделы: "Когда вода начинает кипеть, абсурдно прекращать нагревать ее". И это действительно так", - подчеркнул министр.