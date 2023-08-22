В России зафиксирован рост числа неплательщиков по кредитам

В России наблюдается увеличение числа неплательщиков по банковским кредитам. В первом полугодии оно составило 17,7 млн, что на четверть превышает показатель такого же периода прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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В стране планируют взыскать с неплательщиков 2,5 трлн руб. в сравнении с 2,4 трлн руб. годом ранее.

Среди регионов, в которых зафиксирована наибольшая доля должников, — Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также в Московская, Свердловская и Челябинская области.

Принудительное погашение банковских займов затрудняет низкая платежеспособность россиян с долгами по налогам и оплате услуг ЖКХ, а также их закредитованность, подчеркнули в ФССП.