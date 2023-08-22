Китай заинтересовался покупкой крупнейших месторождений серебра в Сибири

На покупку активов компании Polymetal в России претендуют не только местные, но и китайские компании, в основном из горнодобывающей отрасли. Об интересе зарубежных инвесторов в интервью Financial Times рассказал глава компании Виталий Несис.

Polymetal является крупнейшим в стране производителем серебра и одним из основных золотодобытчиков, он разрабатывает месторождения на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания 7 августа перерегистрировалась с острова Джерси в Казахстан и собирается в дальнейшем развивать свой бизнес только за пределами России.

По словам Несиса, смена регистрации нужна была для того, чтобы не потерять российский бизнес целиком. В нынешних условиях глава компании ожидает, что сможет получить от активов значительную выгоду, хотя дисконт при продаже неизбежен.