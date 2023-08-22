Индия резко сократила закупки российской нефти

Индия в июле резко сократила импорт нефти, в том числе из России и Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источники в отрасли и данные по танкерным перевозкам пишет «Прайм».

Поставки нефти в страну снизились впервые за девять месяцев на фоне роста цен на сырье и сокращение добычи ОПЕК+. Совокупный объем индийского импорта в прошлом месяце упал до 4,4 миллиона баррелей в день — на 5,2 процента по сравнению с июнем. Часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в республике закрыты на ремонтные работы из-за продолжающегося сезона дождей.

Поставки российской нефти упали на 5,7 процента, до 1,85 миллиона баррелей в день. При этом закупки нефти из Саудовской Аравии рухнули сразу на 26 процентов, до 470 тысяч баррелей в день — минимального значения за два с половиной года. Индия импортирует свыше 80 процентов потребляемой страной нефти.

Индийские НПЗ в целях сокращения затрат начали активно закупать продающуюся с дисконтом нефть из России после отказа от нее западных компаний в феврале 2022 года. Однако сейчас импорт снижается, и эта тенденция может сохраниться в августе и сентябре, так как на заводах запланировано регламентное обслуживание, а цена российской нефти превысила потолок в 60 долларов, отмечает агентство. При это Россия остается ведущим поставщиком нефти в страну, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.