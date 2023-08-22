Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу

Страны БРИКС рассматривают возможность создания единой расчетной единицы, которая стала бы альтернативой доллару. Об этом 22 августа заявил телеканалу CGTN в рамках саммита БРИКС министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как писала «Парламентская газета», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите объединения, который проходит 22-24 августа. Президент России Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях посредством видеосвязи.

Силуанов отметил, что в настоящее время члены объединения делают упор на развитии торговли в нацвалютах.

«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что это будет не единая валюта по типу ЕС, а альтернативная доллару расчетная единица, в которой будут выражаться стоимости товаров. Это позволит, по его словам, не зависеть от единой валюты или эмиссионного центра, который выпускает такую валюту.