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Силуанов: Страны БРИКС рассматривают создание альтернативы доллару

Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Силуанов: Страны БРИКС рассматривают создание альтернативы доллару
© РИА Новости

Он отметил, что сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается на расчеты в национальных валютах. Москва видит возможности обсуждения создания единых расчетных систем.

«Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — заявил он.

Напомним, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Россию на мероприятии очно представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет полноформатное участие в саммите по видео-конференц-связи.

В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. В пресс-службе Кремля сообщали, что итоговые договоренности зафиксируют в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. В ходе мероприятий также будет обсуждаться вопрос расширения блока — основными кандидатами на вступление называют Саудовскую Аравию, Египет и Аргентину.

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