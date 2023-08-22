Силуанов: Страны БРИКС рассматривают создание альтернативы доллару
Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
Он отметил, что сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается на расчеты в национальных валютах. Москва видит возможности обсуждения создания единых расчетных систем.
«Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — заявил он.
Напомним, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Россию на мероприятии очно представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет полноформатное участие в саммите по видео-конференц-связи.
В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. В пресс-службе Кремля сообщали, что итоговые договоренности зафиксируют в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. В ходе мероприятий также будет обсуждаться вопрос расширения блока — основными кандидатами на вступление называют Саудовскую Аравию, Египет и Аргентину.