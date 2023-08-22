Путин: Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира, заявил российский лидер Владимир Путин.

Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

RT ведёт трансляцию.

«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор порой звучат от экспертов... Россия по итогам 2022 года... вошла в пятёрку крупнейших экономик мира», — заявил Путин.

Он отметил, что, по данным Всемирного банка, Россия обогнала ФРГ по ВВП по паритету покупательной способности.