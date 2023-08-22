Путин сообщил о росте доли рубля при оплате экспорта РФ

«Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты. Так, за 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое — с 12% до 42%», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.