Назван порог вложений для обмена активами с иностранцами

Обмен замороженными активами иностранцев и россиян по схеме, которую на этой неделе анонсировали Минфин и ЦБ, в первую очередь может коснуться инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на главу Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева и два источника на финансовом рынке.

«Обсуждается вариант, что на первом этапе разблокировка, описанная Минфином и Банком России, затронет розничных инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей. Это большинство пострадавших от блокировки инвесторов, если иметь в виду их количество», — сказал Алексей Тимофеев.

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Он добавил, что в случае успеха этого этапа на следующем возможность разблокировать активы дадут инвесторам с портфелями больше 100 тысяч рублей, «которым принадлежит основная часть заблокированных активов». Схема предполагает, что иностранцы купят у россиян заблокированные зарубежные бумаги за деньги со счетов «С». ЦБ ранее пояснил , что обмен в первую очередь коснется розничных инвесторов, однако про ограничения по размеру портфеля не сообщал.

По мнению юриста коллегии адвокатов Delcredere Евгения Коновалова, такая модель означает, что в «пилотном» этапе разморозки будут участвовать розничные инвесторы с небольшими портфелями, которые не могут защитить свои интересы в европейской юрисдикции, оплатив услуги юристов. С другой стороны, слишком мелкие инвесторы либо не захотят принимать участие в такой сложной и долгой сделке, либо иностранные инвесторы не будут заинтересованы приобретать небольшие пакеты заблокированных бумаг, обращает внимание адвокат, партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Арам Григорян. Кроме того, российские инвесторы могут быть в принципе не заинтересованы в обмене зарубежных активов на деньги, считает Григорян.

«Не все инвесторы могут быть рады такому предложению, особенно те, которые ориентировались долгое время на инвестирование в зарубежные рынки. Очевидно, что расчеты будут проводиться в российских рублях, и очень интересно, как будет рассчитываться стоимость ценных бумаг и по какому курсу будут проводиться эти расчеты», — рассуждает он, добавляя, что для инвесторов с большими портфелями могут быть использованы и другие варианты разболкировки.

Крупнейшие российские брокеры, которым РБК направил запросы, не прокомментировали возможный механизм отбора инвесторов по существу. Так, директор директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе назвал предложение ЦБ «привлекательным», добавив, что ждет больше информации и деталей. А руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов предположил, что участие в этом проекте, вероятно, будет обязательным и размер портфеля, «судя по всему», не будет иметь значения.

Собеседники РБК не ожидают особого ажиотажа по поводу обмена активами со стороны иностранцев. В том числе и потому, что такие сделки могут повлечь для них ряд последствий.

Во-первых, в случае обмена иностранцу все равно понадобится разрешение европейского регулятора, так как бумаги продолжают учитываться через подсанкционные лица (например, Национальный расчетный депозитарий, который с июня 2022 года находится под санкциями ЕС), во-вторых, смена владельца ценных бумаг в подсанкционном депозитарии может быть расценена европейским регулятором как сделка с подсанкционным лицом, которая запрещена в силу санкционного регулирования, что влечет дополнительные риски для иностранцев.

Российских нормативных актов иностранцу действительно не будет достаточно, а без разрешения европейских регуляторов активы, которые приобретут иностранцы на деньги со счетов «С», останутся заблокированными в европейских депозитариях, согласен Арам Григорян.