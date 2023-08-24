В Германии признали слабое влияние санкций на экономику России

Санкции против России, введенные странами Евросоюза, оказались неэффективны, рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью журналисту Штефану Ламби. По ее словам, такие меры не помогут подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине. Более того, санкции так и не смогли нанести ущерб российской экономике, как того ожидали на Западе, считает она.

«Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так», — приводятся слова Бербок в книге Ламби «Серьезная ситуация. Управление страной во время войны».

В то время как российская экономика демонстрирует рост, экономика Германии погрузилась в рецессию, отмечают аналитики информационного агентства DPA. При этом они отмечают, что экономика России растет в первую очередь за счет военного производства. Сам рост характеризуется немецкими аналитиками как неустойчивый.