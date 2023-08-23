В США призвали Белый дом сократить финансовую поддержку Украины

Соединенным Штатам не стоит выделять Украине новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Вашингтону необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем. Такое мнение высказал в эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

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По его словам, экономика США значительно ослабла, государство не может позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины.

«Поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на $24 млрд», – сказал Робертс.

Эксперт добавил, что механизм выделения помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому должен быть более прозрачным.

В августе Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы. Из них $24 млрд предполагается выделить Киеву: $13,1 млрд на военные расходы.