Минсельхоз отреагировал на сообщения о подорожании детского питания Nestlé

Объемы производства детского питания в России растут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

По данным ведомства, цены на российское сырье для производства детского питания остаются стабильными.

«За первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве добавили, что не исключают риска недружественных действий со стороны акционеров швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle. Таким образом в министерстве прокомментировали информацию о повышении отпускных цен компанией Nestle, сообщает РИА Новости.