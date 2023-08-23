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Глава Сбера Греф прокомментировал «жирные хвосты» в экономике

Глава Сбера Герман Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв Грефа на книгу Нассима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов».

Глава Сбера Греф прокомментировал «жирные хвосты» в экономике
© РИА Новости

«Распределение практически каждой экономической величины имеет «жирный хвост». Это означает возможность наступления крайне редких, но очень больших отклонений. В деловой практике такое явление известно. Например, страховой бизнес при риске разориться на одной-единственной катастрофе не продает страховку без верхнего предела возмещаемого ущерба. Это повышение вероятности катастрофы — и есть «жирный хвост», — написал Греф.

Глава Сбера пояснил, что применение в экономике теории статистики «имеет свои пределы».

До этого газета Handelsblatt со ссылкой на расчеты агентства Bloomberg писала, что, несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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