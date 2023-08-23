Глава Сбера Греф прокомментировал «жирные хвосты» в экономике

Глава Сбера Герман Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв Грефа на книгу Нассима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов».

«Распределение практически каждой экономической величины имеет «жирный хвост». Это означает возможность наступления крайне редких, но очень больших отклонений. В деловой практике такое явление известно. Например, страховой бизнес при риске разориться на одной-единственной катастрофе не продает страховку без верхнего предела возмещаемого ущерба. Это повышение вероятности катастрофы — и есть «жирный хвост», — написал Греф.

До этого газета Handelsblatt со ссылкой на расчеты агентства Bloomberg писала, что, несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.