Доля российских самолетов в 2030 году превысит 80%

Доля самолетов российского производства в авиакомпаниях России составит 81,3%. Об этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости.

«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний: 2024 год - 41,4%, 2025 год - 46,9%, 2026 год - 53,2%, 2027 год - 59,9%, 2028 год - 66,8%, 2029 - 73,2%, 2030 год - 81,3%», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа дал поручения Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября сделать предложения по снижению стоимости производства легкого самолета «Байкал». Отмечается, что речь также идет об уменьшении «аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку».