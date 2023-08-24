Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР), пополнившись шестью новыми членами - Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, - станет обладателем 44,35% мировых запасов нефти. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных статистических данных.

Теперь на страны БРИКС приходится 48,5 млн кв. км, что составляет 36% площади земного шара. Это более чем вдвое больше, чем у "Группы семи" (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония). Совокупное население составит 3,6 млрд человек - 45% мирового (более чем вчетверо больше числа жителей G7).