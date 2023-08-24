Расширение БРИКС названо важнейшим шагом для роста инвестиций

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал расширение состава стран - участниц БРИКС важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций между государствами. Об этом со ссылкой на пресс-службе РФПИ пишет ТАСС.

«В рамках БРИКС+ есть возможность реализовать множество предложений делового совета БРИКС, среди которых не только платежная система, но и возможное появление расчетных единиц стран БРИКС+ и также арбитража», - пояснил Дмитриев.

Он назвал эти инициативы крайне важными для укрепления экономического взаимодействия между государствами, входящими в объединение, и их партнерами.

При этом РФПИ в качестве председателя группы по финансовым услугам делового совета БРИКС еще в 2019 году предложил создание совместной платежной системы и единой криптовалюты для расчетов между странами-участницами, а также создание международного арбитражного суда в рамках организации.

Объединение БРИКС, в которое изначально входили Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают около 30 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о том, что члены БРИКС решили пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.