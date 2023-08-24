ЦБ Турции резко повысил учетную ставку

Комитет по денежно-кредитной политике (ДКП) Центрального банка Турции принял решение вновь повысить учетную ставку (ставка аукциона недельного РЕПО) с 17,5% до 25%, говорится в пресс-релизе регулятора. До этого ЦБ поднял ставку с 15% до 17,5%. Это уже третье подряд повышение ставки с участием нового главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан.

Регулятор предупредил о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики «по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции». Рост инфляции ЦБ объяснил высоким внутренним спросом, высокими бюджетными тратами, ростом зарплат и курсов валют, а также ростом цен в сфере услуг.

«Хотя глобальная инфляция снижается, она остается выше долгосрочных средних показателей и целей центральных банков. В результате многие центральные банки продолжают процесс ужесточения денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении турецкого регулятора.

Помимо повышения ключевой ставки комитет принял решения о количественном и выборочном ужесточении кредитования для поддержки курса лиры, говорится в сообщении. Показатели инфляции будут тщательно отслеживаться, ЦБ обещает продолжать «решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты» для обеспечения стабильности цен.