Лавров заявил об отсутствии обсуждений единой валюты для БРИКС

Страны БРИКС не обсуждают создание единой валюты, однако ищут пути отказа от путей расчетов, зависимых от США и их союзников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их западными союзниками", – цитирует его ТАСС.

Лавров пояснил, что главы министерств финансов стран БРИКС к следующему саммиту союза в Казани сформируют рабочую группу по формированию альтернативной платежной системы. Члены комиссии, в свою очередь, подготовят рекомендации для глав государств.