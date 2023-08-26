В Госдуме призвали заморозить западные активы в пользу России

«Но это мешает политике: "здесь воюем, здесь и торгуем". Люди, которые служат в российском государстве, а считают себя частью иных государств, блокируют эти попытки (ввести ответные меры — прим. "Ленты.ру") всеми силами. У нас до сих пор не провели деофшоризацию и не запретили вывод капитала из страны», — заявил Делягин.