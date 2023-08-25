В Госдуме предложили отменить два налога для снижения цен на топливо

«Цена на сегодняшний день государством и без того регулируется, потому что введен налог на добычу полезных ископаемых — НДПИ. (...) Внутренние производители, естественно, закладывают НДПИ в цену, поэтому цены на горюче-смазочные материалы вызваны прежде всего вот этим налогообложением. Если его убрать, то цена сегодня ушла бы где-то на 30 рублей за литр. Мы давно ставим вопрос о регулировании цен на товары первой необходимости, в том числе и бензин, который тоже является таким товаром. (...) Если убрать из ценообразования НДПИ и транспортный налог, то все сразу вернется на круги своя», — сказал он.