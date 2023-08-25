Венгрия обвинила Украину в нанесении ущерба

Санкции Евросоюза против России, взрыв газопровода "Северный поток" и решение Украины прекратить в 2024 году транзит российского газа нанесли ущерб энергобезопасности Венгрии, которая вынуждена искать новые пути импорта энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что в свое время российский газ поступал в Европу через территорию Украины "и все было хорошо", однако потом ситуация значительно усложнилась из-за санкций против России, а также диверсии на газопроводе "Северный поток".

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"Он был взорван, и все знают, кто это сделал", - заявил глава правительства.

Кроме того, "украинцы говорят, что с 2024 года через них не будет поступать газ", сказал Орбан по поводу намерения Киева не продлевать истекающее в следующем году транзитное соглашение.

Чтобы обеспечить свою энергобезопасность, подчеркнул он, Венгрия вынуждена искать новые источники и маршруты доставки энергоносителей, рассчитывая на поставки газа из Азербайджана и Туркмении через Турцию, которая становится ключевым транзитным государством. По словам Орбана, Турция "держит руку на газовом кране".

"Если он открыт, то газ поступает, если закрыт, то газ не идет", - сказал он о газопроводе "Турецкий поток" и его ответвлениях, по которым российский газ экспортируется в Европу, в том числе в Венгрию.

Кроме того, в перспективе Будапешт рассчитывает на поставки сжиженного природного газа из Катара, который может поступать на терминалы в портах Хорватии, а оттуда - в сторону Венгрии. Все эти вопросы Орбан обсуждал в минувшие выходные дни с лидерами Азербайджана, Катара, Туркмении и Турции, побывавшими в венгерской столице по случаю национального праздника - Дня святого Иштвана.