В МИД объяснили сложности банка БРИКС с проектами в России

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита объединения, заявил, что Новый банк развития БРИКС сталкивается со сложностями в проектах с Россией из-за антироссийских санкций Запада.

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«Возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы», — сказал он.

По словам Рябкова, с приходом к руководству Нового банка развития бывшего президента Бразилии Дилмы Русеф, возможно, альянс найдёт «креативные пути решения этой проблемы».

Ранее Рябков заявил, что единая расчётная валюта БРИКС является вопросом будущего.