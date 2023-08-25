"Мы выработали общую позицию, которую представим на ближайшем совете", - сказал он.



"Мы поддерживаем запрет ввоза [зерна с Украины] в наши страны до конца года. Это будет наш запрос. Мы опять выступаем с такой инициативой, чтобы этот запрет был продлен до конца года. Это наша твердая позиция, нас всех", - подчеркнул министр.