В России оценили масштабы предстоящего роста цен

Рост цен на товары в России составит от пяти до семи процентов, предпосылок к большему подъему пока нет. Об этом Андрей Карпов.

Цены будут меняться в течение нескольких ближайших месяцев, без резких скачков, а те поставщики торговых сетей, кто сделает этот процесс максимально плавным, имеют шансы увеличить объемы продаж, спрогнозировал он.

Специалист отметил, что российская экономика уже переживала подобные корректировки, связанные с колебаниями курса рубля, поэтому сейчас продавцы и поставщики принимают решения «в рабочем режиме». Аналитик добавил, что изменение цен будет зависеть от запасов сырья, готовой продукции, конъюнктуры рынка и других факторов.

Ранее сообщалось, что рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян, опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). По сравнению с данными месячной давности доля респондентов, обративших внимание на подорожание мяса и птицы, выросла на четверть.