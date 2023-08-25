Спрогнозирован второй после рекордного 2022 года урожай зерна

Генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в текущем году России, вероятно, удастся собрать более 140 миллионов тонн зерна. Так, по его словам, урожай станет вторым по объему после прошлогоднего. Слова Петриченко передает телеграм-канал компании.

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Он подчеркнул, что в России уже идет уборка урожая. Генеральный директор также отметил, что объем урожая пшеницы составил не менее 90 миллионов. Есть вероятность, что он составит 91 миллион тонн, указал он.

«Если мы соберем больше 140 миллионов тонн и при переходящих остатках в 27 миллионов тонн, внутреннее потребление не растет, у нас вырисовывается огромный экспортный потенциал — 50,5 миллиона тонн по пшенице», — отметил Петриченко.