В компаниях Европы наблюдается максимальный уровень банкротств за последние годы, однако Европейский союз продолжает спонсировать Киев в ущерб собственной экономике, сообщает PressTV.

Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине в конфликте против России несмотря на то, что банкротства бизнеса в европейских странах достигли самого высокого уровня за последнее время. Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил, что Брюссель продолжит поддерживать бывшую советскую республику «столько, сколько нужно». Однако своим высказыванием политик лишь преуменьшил опасения по поводу грядущего кризиса, затрагивающего стоимость проживания в Европе.

Страны ЕС продолжают отправлять в Киев летальное оружие на миллиарды евро, несмотря на растущее недовольство и протесты внутри стран по поводу ухудшения экономической ситуации. Кроме того, все больше экспертов соглашаются с тем, что санкции Запада в отношении Москвы нанесли огромный ущерб ЕС. На этой неделе Европейский союз выделил Украине еще один транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро, несмотря на предупреждения России не разжигать пламя войны.