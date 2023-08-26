В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение экспорта в России на $40 млрд по итогам года

Объем экспорта в России по итогам текущего года, как ожидается, сократится на 8% и составит $460 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача.

По его словам, это произойдет из-за роста цен. Экспорт в 2023 году существенно ниже, чем в 2022, когда этот показатель составлял $500 млрд. Он назвал снижение показателя существенным, что связано с ценами. Значительно «просел» объем экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. Как указал эксперт, при этом экспорт зерна не снижается.

По другим направлениям будет снижение, но ценовая динамика позволяет наращивать экспорт, в 2024 год он будет расти. При этом рекорд 2021-2022 года побит будет нескоро. Клепач отметил, что одновременно со снижением экспорта увеличивается объем импорта в Россию. Он восстанавливается, и по прогнозам на 2023 год превысит уровень двух предыдущих лет за счет восстановления логистики. При этом импорт стал дороже из-за изменения цепочки поставок.