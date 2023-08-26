России предрекли падение экспорта

Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8%, до $460 млрд, из-за роста цен, сообщил ТАСС главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Такое снижение экспорта он назвал «достаточно существенным».

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Экспорт в этом году существенно ниже, чем в прошлом. В прошлом году у нас было за $500 млрд, сейчас, наверное, выйдет 460, но все равно это достаточно существенное снижение. Это связано с ценами, — отметил экономист.

Клепач указал на значительное снижение объема экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. Не уменьшается экспорт зерна.

По его словам, хотя ожидается снижение и по другим направлениям, ценовая динамика позволяет наращивать экспорт. Экономист уточнил, что на 2024 год экспорт будет расти. При этом Клепач предположил, что рекорд 2021-2022 года Россия не скоро побьет.

Также он рассказал, что в России при снижении экспорта одновременно растет объем импорта. Клепач отметил, что импорт восстанавливается, и по прогнозам на 2023 год, благодаря восстановлению логистики, он превысит уровень двух предыдущих лет. Импорт стал дороже, поскольку изменились цепочки поставок, пояснил главный экономист госкорпорации.