В Госдуме высказались о мерах по удержанию в России иностранного бизнеса

«Сегодня Россия нуждается в дополнительном притоке денег, а не в оттоке. Но в данном случае говорить о какой-то дополнительной политике преференций, которая будет создавать неравные конкурентные условия для российских производителей, конечно, не приходится. В этом смысле Российская Федерация сделала максимум возможного, но все-таки решение остается за иностранными компаниями. Не в наших интересах их выдавливать с рынка насильно, но надо понять, что вакуума в экономике не бывает. Бренды, которые сегодня уходят, совершенно точно не вернутся на российские площадки с тем же объемом рынка и с теми же показателями», — заключил Артем Кирьянов.