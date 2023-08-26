США и Индия намерены вскоре урегулировать торговый спор в рамках ВТО

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял поручили помощникам в ближайшее время урегулировать спор в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), касающийся поставок сельхозпродукции. Об этом говорится в заявлении, распространенном аппаратом Тай по итогам ее встречи с Гоялом.

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Как констатируется в документе, США и Индия в июне "объявили о решении ключевых вопросов в сфере торговли, включая прекращение шести споров в ВТО и отмену Индией пошлин на некоторые американские товары". Как следует из заявления, Тай и Гоял "обсудили остающийся седьмой спор в рамках ВТО", касающийся поставок сельскохозяйственной продукции.

"Они поручили помощникам продолжить консультации по данному спору, чтобы вскоре найти решение", - сообщили в аппарате Тай.

Указанные разногласия между двумя странами касаются введенного Индией запрета на поставки некоторых категорий сельскохозяйственной продукции из-за опасений распространения птичьего гриппа.