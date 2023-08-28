Экспортеры нефти могут попасть под «ножницы Кудрина»

Экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с «ножницами Кудрина» — фискальным «трюком», возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления. О возможном появлении такого эффекта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Термин появился в середине 2000-х гг., когда Алексей Кудрин руководил Министерством финансов: именно при нем график расчетов с бюджетом был систематизирован таким образом, чтобы сумма текущих платежей начислялась исходя из предшествующей конъюнктуры. Иными словами, налог, уплачиваемый сегодня, рассчитывался по таким параметрам, как, например, цена нефти и курс рубля, по состоянию на вчера. Экспортеры недоплачивают налоги, когда цены на нефть растут или рубль ослабляется, и переплачивают их в противоположной ситуации.

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Эффект «ножниц Кудрина» действительно может возникнуть в ближайшее время, в случае если рубль продолжит укрепляться, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный источник в исполнительной власти. Часть налогов будет начислена по слабому курсу, но в момент уплаты он окажется уже более сильным, в результате чего экспортерам придется продавать больше валюты для расчетов с бюджетом.

Например, при получении выручки от экспорта, условно говоря, в $1 млрд (100 млрд рублей), сумма начисленных в нацвалюте налогов может оказаться на уровне 50 млрд рублей, пояснил собеседник «Ведомостей». При неизменности курса и цен на нефть компании в момент расчетов с бюджетом потребуется продать валюту на $500 млн, продолжил источник. Но если к дате платежа курс уже укрепится, экспортеру придется конвертировать больше денег. При курсе 90 рублей за доллар надо будет продать валюты на $550 млн, говорит он. Повышение продаж валюты в результате «ножниц Кудрина» будет укреплять рубль по спирали.

Другой собеседник «Ведомостей», близкий к правительству, подтвердил, что на фоне волатильности курса и цен на нефть эффект ножниц станет более ярко выраженным. Однако, по его словам, с фискальной точки зрения принципиальной разницы нет: хотя в ближайшей перспективе баланс между доходами бюджета и экспортеров может сместиться не в пользу последних, в дальнейшем ситуация уравновесится. Налоги все равно будут выплачиваться по фактическим ценам и курсу, для бюджета временные лаги не столь важны, подчеркнул второй источник «Ведомостей».

Вопрос, по его мнению, в другом: власти сейчас не владеют полной информацией о том, сколько именно денег зарабатывают экспортеры. Из-за дефрагментации рынка, санкций и сложностей в обмене информацией с зарубежными финансовыми органами ценообразование на российскую нефть и сырье в целом перестало быть прозрачным, пояснил он. Именно поэтому и были введены фиксированные дисконты, чтобы получить хотя бы приблизительные ориентиры.

По данным Минфина, в июле нефтегазовые доходы составили 811 млрд рублей — это на 5% больше, чем годом ранее, и на 53% больше, чем в июне. Это наибольшее месячное значение с начала года, так как ежемесячные объемы поступлений за январь-июнь не превышали 690 млрд рублей.