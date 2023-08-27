Зеленский надеется, что Запад проведет реструктуризацию внешних долгов Украины

"50 млрд [евро помощи] от стран ЕС - это большие деньги, но их не хватит. Но это не значит, что это единственные деньги, которые они дадут. Подарков нет, нужно к этому привыкать. Деньги - это ничто в сравнении с тем, что мы могли проиграть. Много долгов, я уверен, будут реструктурированы", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "Рада".