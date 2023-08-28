Мосбиржа доработает механизм предотвращения взрывного роста и падения акций

Московская биржа доработает механизм дискретных аукционов, чтобы предотвратить взрывной рост и падение на рынке акций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента рынка акций Бориса Блохина .

В настоящее время существует методика против дестабилизации. Соответствующий документ постоянно дорабатывается и обсуждается, в том числе с регулятором. Блохин также указал на дискретный аукцион, который показал свою действенность - цена после его введения останавливалась.