Китайцы начали вывоз соли из Приморья на фоне сброса воды с «Фукусимы-1»

В пресс-службе рассказали РИА Новости, что ранее соль в багаже пассажиров не фиксировалась.

24 августа начался сброс воды с АЭС «Фукусима» в океан. Китай назвал это крайне эгоистичным и запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», в том числе рыбы. Россельхознадзор усилил контроль за морепродуктами из Японии.