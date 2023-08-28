Китайцы начали вывоз соли из Приморья на фоне сброса воды с «Фукусимы-1»
Такие данные приводит Уссурийская таможня. Объёмы пока незначительны.
В пресс-службе рассказали РИА Новости, что ранее соль в багаже пассажиров не фиксировалась.
24 августа начался сброс воды с АЭС «Фукусима» в океан. Китай назвал это крайне эгоистичным и запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», в том числе рыбы. Россельхознадзор усилил контроль за морепродуктами из Японии.
В Китае резко вырос спрос на соль, власти страны попросили граждан воздержаться от массовых закупок.