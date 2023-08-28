Bloomberg заявил о зависимости Запада от российского урана
Западные страны полностью зависят от российских поставок урана. Об этом сообщил американский журнал Bloomberg. Авторы отметили, что компания «Росатом» остается крупным поставщиком для Европы и США.
«Когда дело доходит до атомной энергии, <…> корпорация „Росатом“ продолжает оставаться главным поставщиком топлива для мировых атомных электростанций, обеспечивая около половины мирового спроса на обогащенный уран», — говорится в материале.
Авторы статьи отметили, что «Росатом» занимается контролем всех элементов цепочки поставок.
В журнале российскую компанию назвали воплощением геополитической мощи Кремля. Отмечается, что страны Восточной Европы больше всего зависят от «Росатома». Авторы заявили, что Москва закрывает около 30% потребностей Евросоюза в уране, также она является крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США. Подчеркивается, что Украина смогла отказаться от него не ранее, чем через десять лет.
Ранее сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо заявил, что решение президента США Джо Байдена объявить земли в Аризоне (США), где добывается уран, национальным памятником, навредит Америке и поможет России. Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар сообщили, что в случае полного прекращения поставок обогащенного урана из России атомные реакторы США остановят работу.