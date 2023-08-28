Bloomberg заявил о зависимости Запада от российского урана

В журнале российскую компанию назвали воплощением геополитической мощи Кремля. Отмечается, что страны Восточной Европы больше всего зависят от «Росатома». Авторы заявили, что Москва закрывает около 30% потребностей Евросоюза в уране, также она является крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США. Подчеркивается, что Украина смогла отказаться от него не ранее, чем через десять лет.