Макрон назвал историческую ошибку Германии

Власти ФРГ совершили историческую ошибку, отказавшись от развития атомной энергетики, и тормозят ее развитие во всей Европе. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон на ежегодной конференции послов республики.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что для стратегической автономии Европы необходима единая европейская политика в сфере энергетики, не зажатая различными регламентами. Отдельно Макрон выразил недовольство усложнением регулирования рынка водородной энергетики.

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"Нам необходимо больше энергии из возобновляемых источников, больше ядерной энергии, больше интеграции электросетей в Европе. Не все согласны с этой повесткой", - сказал он.

Макрон раскритиковал возвращение некоторых стран к угольной энергетике, а также к сохранению их "зависимости" в энергетической сфере, не уточнив, от чего и от кого именно. В этой связи он объявил послам, что Парижу предстоит еще много дипломатической работы в Брюсселе и других европейских столицах по убеждению в необходимости расширения производства электричества с низким выбросом углерода.

"Это прежде всего работа по убеждению наших германских друзей, которые не согласны с нами по этой теме. Я думаю, что это повод для настоящей обеспокоенности и было бы исторической ошибкой лишать нас атомной энергетики или замедлять процесс инвестирования в инновации в этой отрасли. Нашим приоритетом должны быть не разногласия по теме энергетической модели, а, напротив, укрепление интеграции европейской энергосети. Нам придется электрифицироваться все больше и больше", - сказал Макрон.

15 апреля власти ФРГ отключили от энергосети три последние работавшие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

Последние АЭС первоначально власти планировали отключить к 1 января 2023 года, но в свете конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.