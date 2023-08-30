В Китае признали замедление роста экономики

Китай во второй половине 2023 года перешел к бюджетным мерам стимулирования экономики на фоне замедления ее роста. Об этом со ссылкой на доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе пишут «Ведомости».

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Он рассказал, что в основном поставленные перед правительством задачи выполняются, а темпы роста экономики страны по-прежнему одни из лучших в мире. Однако Чжэн признал, что теперь рост достигается не за счет устойчивых факторов, как было раньше, а в основном благодаря восстановительному импульсу, и во втором полугодии страна продолжить принимать меры для стимулирования внутреннего спроса и роста доходов граждан. Правительство Китая также пообещало обеспечить «лучшее использование стимулирующей роли государственных инвестиций».

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Председатель госкомитета заявил и том, что внешние условия становятся все более сложными, а фундамент для устойчивого восстановления экономики нельзя считать прочным на фоне множества неопределенностей. Он отметил, что в ряде важных отраслей накопились «скрытые опасности».

В первом полугодии 2023 года ВВП Китая увеличился на 5,5 процента (годовая цель правительства — 5 процентов). Во втором квартале экономика страны выросла на 6,3 процента в годовом выражении, но только на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Это говорит о замедлении темпов роста — в первом квартале 2023 года по отношению к четвертому кварталу 2022 года достиг 2,2 процента. При этом объем иностранных инвестиций в экономику КНР находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 1998 года — во втором квартале они составили 4,9 миллиарда долларов.

Ведущий аналитик компании «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков отмечает, что расширение потребительской базы, выбранной приоритетом для властей КНР, позволит компенсировать снижение экспорта. По его мнению, текущие меры по повышению спроса в основном направлены на население с низким уровнем дохода. И хотя судить об их эффективности рано, первые позитивные сигналы уже появились, в частности выравнивание динамики падения прибыли предприятий, добавил эксперт. Однако для того, чтобы стать первой экономикой мира, Китаю необходимы опережающие темпы развития, заключил Кочетков.