Госдолг Украины вырос до рекордного уровня

«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 млрд гривен или $132,92 млрд», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В июне советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в Киеве планируют рассчитаться по госдолгу за счёт арестованных российских активов и того, что планируется «отобрать у России».