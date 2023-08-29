Названы главные потребители продукции ТЭК России в 2023 году

По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до $591,5 млрд, в этом году другим странам ежемесячно продается продукция ТЭК на $21,5 млрд, пишет RuNews24 со ссылкой на зарубежные ресурсы. Однако санкции привели к перераспределению торговых потоков, что, в свою очередь, изменило и структуры валютных поступлений.

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Так, в апреле 2022 года стоимость экспорта данной продукции из России в Европу составляла $15,3 млрд, в июне 2023 года – $1,75 млрд. Нефтегазовый экспорт в США после начала спецоперации прекратился, до этого его стоимость составляла примерно $1,5 млрд в месяц.

После введения товарных санкций и валютных ограничений главными потребителями продукции ТЭК России стали Китай, Индия и Турция. Например, Китай в январе 2022 купил российскую продукцию ТЭК на $5,5 млрд, а в июне 2023 года — на $8,45 млрд, стоимость поставок в Индию за аналогичные периоды выросла с $0,65 млрд до $4,32 млрд.

В итоге в список крупнейших импортеров российского угля (на I полугодие 2023 года) вошли Китай (46%), Индия (19%), Южная Корея (12%), нефти — Китай (51%), Индия (36%), страны Евросоюз (8%), СПГ — страны Евросоюза (53%), Китай (20%) и Япония (15%). Крупными импортерами сжиженного нефтяного газа стали Турция (50%) и страны Евросоюза (42%), нефтепродуктов — Турция (24%), Китай (12%), Саудовская Аравия (10%), трубопроводного газа — страны Евросоюза (43%), Турция (27%) и Китай (21%).

Накануне стало известно, что география экспорта российского угля к 2030 году претерпит существенные изменения. По прогнозам экспертов, ключевым импортером вместо Китая станет Индия.